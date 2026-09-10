La Casa de los Famosos México: Gala Montes señala a Ese Pérez de acoso dentro del reality

La polémica por la entrada y salida de Gala Montes de ‘La Casa de los Famosos México’, sigue generando mucha polémica en las redes sociales por las declaraciones de la actriz.

Ahora la también cantante, aseguró que Ese Pérez la abrazó sin su permiso, mientras ella estaba en condiciones de somnolencia, la acusación la hizo por medio de sus historias de Instagram, donde también habló sobre su salida del reality.

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¿Qué pasó entre Gala Montes y Ese Pérez?

De acuerdo a las declaraciones de Gala Montes, el influencer se acercó a ella cuando estaba terminado de hacer box, quien la abrazó, sin que existiera una relación previa entre ellos, dejando claro que el joven no es de su agrado.

“Yo me levanté porque hago box y estaba entrenando. Me desperté y llega el pu… Ese Pérez, que a mí me surra los huevos, y me abraza”

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La joven lanzó un fuerte reclamo a los medios de comunicación, quienes han hablado sobre la conducta que ha tenido en los últimos días, pero no han mencionado el comportamiento de Ese Pérez.

“¿Por qué no dicen que Ese Pérez acosa a Gala Montes en estado de somnolencia? Porque estaba dormida”

Por otro lado, la polémica sobre la salida de Gala Montes, sigue generando muchas dudas, pues la producción dice que fue voluntaria, mientras la actriz dice lo contrario.

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