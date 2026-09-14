Gala Montes se reencuentra con su expareja y acepta estar en crisis: “Se me está cayendo todo”

La cantante mexicana Gala Montes ha estado en el centro de la conversación desde su repentina salida de ‘La Casa de los Famosos México’. Recientemente en sus redes sociales, la también actriz sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía al lado de su expareja y revelar que se encuentra en una crisis.

La imagen al lado de su expareja y exrepresentante, el músico Icho Van, encendió las especulaciones de un reinició en su relación. Fue ante los señalamientos de una relación por parte de los usuarios que la actriz usó sus redes sociales para explicar la situación en la que se encuentra.

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¿Qué dijo Gala Montes sobre la imagen al lado de su expareja?

Ante las especulaciones provocadas por imágenes en las que se les vio juntos en Las Vegas, la artista utilizó su cuenta en la red social X (antes Twitter) para precisar cuál es el vínculo actual entre ambos y admitir abiertamente el complicado momento personal por el que atraviesa.

En su mensaje, Montes desmintió un reinicio de relación amorosa y aclaró que entre ellos solo existe una amistad. La actriz explicó que el bajista viajó para acompañarla y brindarle apoyo moral en medio de una racha difícil, expresando de forma directa: "Solo somos amigos, vino a ayudarme porque se me está cayendo todo a pedazos".

Solo somos amigos, vino a ayudarme porque se me está cayendo todo a pedazos. Para eso están los amigos EXES si sus exes no son así, entonces se enamoraron de la persona incorrecta. https://t.co/OrGOldRDI2 — lahijadenadie (@GalaMontes2) September 14, 2026

Este pronunciamiento ocurre después de la repentina salida de Gala Montes de ‘La Casa de los Famosos México’, hecho que desató polémicas mediáticas y especulaciones en redes sobre su estado emocional. Aunque la intérprete ha descartado haber sufrido un brote psicótico, sí reconoció públicamente estar enfrentando episodios de depresión.

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