Brianda Deyanara pierde su cuenta de TikTok con más de 30 millones de seguidores

La comunidad digital amaneció este 14 de septiembre de 2026 con la noticia de que la creadora de contenido Brianda Deyanara perdió el acceso a su cuenta oficial de TikTok, plataforma donde acumulaba más de 30 millones de seguidores; este hecho tuvo lugar horas después de que la influencer fuera salvada en ‘La Casa de los Famosos México’.

El equipo de la influencer confirmó el problema mediante un comunicado compartido en su cuenta de Instagram. La noticia sorprendió a sus seguidores que acusan a fans de otros creadores de contenido de haber realizado un reporte masivo hacia su perfil y generando la pérdida del mismo.

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¿Qué se sabe de la cuenta de TikTok de Brianda Deyanara?

La inhabilitación de la cuenta ocurrió pocas horas después de que Brianda fuera salvada por el público en la gala de eliminación de este domingo 13 de septiembre de 2026 de ‘La Casa de los Famosos México', donde resultó expulsado el influencer de origen árabe Masad Altamimi.

Ante la especulación generada, el equipo de trabajo de la tiktoker emitió un comunicado a través de sus redes sociales confirmando que están experimentando inconvenientes con la cuenta y que ya se encuentran colaborando con el soporte técnico para intentar restablecerla.

la pinches fionas le tumbaron la cuenta de tiktok a brianda por su enojo con la eliminación del pendejo de massad



VÁYANSE A LA VERGA CABRONAS #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/HMGVgp9BpD — mar☆ (@bluesdaisies) September 14, 2026

En plataformas digitales, diversos usuarios señalaron que la caída pudo ser provocada por reportes masivos por parte de los seguidores de Masad Altamimi o por una medida preventiva de su propia agencia para proteger el perfil ante un ataque masivo de odio por no ser eliminada del show.

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