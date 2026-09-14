El AICM suspenderá labores este 16 de septiembre por desfile militar

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspenderá todas sus operaciones de aterrizaje y despegue este martes 16 de septiembre de 2026, con motivo del tradicional Desfile Militar conmemorativo del 216 Aniversario de la Independencia de México.

La medida fue informada por medio de un comunicado compartido por sus canales oficiales y se implementa de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares para garantizar la seguridad del espacio aéreo durante las maniobras de las Fuerzas Armadas que tendrán lugar durante este miércoles.

El AICM suspenderá operaciones aéreas por desfile del 16 de septiembre. ➡️ https://t.co/T6iEPTFtOa @aeropuertos_GAM pic.twitter.com/wJK8Khf3YB — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 14, 2026

El cierre del espacio aéreo capitalino está programado en un horario de 10:00 a 14:00 horas. Durante este lapso de tiempo, las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México realizarán sobrevuelos y acrobacias sobre la capital del país, por lo que el tráfico comercial y de aviación general permanecerá totalmente restringido.

Las autoridades del AICM y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) indicaron que este ajuste fue notificado previa y oportunamente a las distintas aerolíneas que operan en el aeropuerto. Sin embargo, se prevé que la suspensión de tres horas y media provoque la reprogramación de múltiples vuelos nacionales e internacionales.

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Las autoridades señalaron que los usuarios que tengan un viaje programado durante esta fecha se contacten con la aerolínea correspondiente para conocer el estatus del vuelo, esto debido a que el desfile y el horario en el que se realizará traerá ajustes en los horarios programados de este 16 de septiembre.

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