Emiliano Aguilar niega romance con Gala Montes y señala que tuvo que bloquearla

El cantante Emiliano Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras desmentir rotundamente los rumores sobre un presunto noviazgo con la actriz Gala Montes. El hijo mayor de Pepe Aguilar se mostró molesto ante estos señalamientos y pidió a los usuarios que dejen de relacionarlo con ella.

El rapero aseguró que se vio en la necesidad de bloquear a la también cantante, fue por medio de redes sociales que Emiliano explicó que no mantenía ninguna relación romántica con Gala, situación que le provocó molestia y por lo que ha pedido a los diversos usuarios que dejen de relacionarlos.

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¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su relación con Gala Montes?

Durante sus declaraciones en redes sociales, Emiliano Aguilar explicó que se vio en la necesidad de bloquear a la exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México' para frenar las especulaciones y la controversia que rodeaba comenzaba a rodear a ambas figuras de la música.

El rapero enfatizó que no se encuentra enojado con la actriz, pero dejó en claro que no mantiene ninguna cercanía ni comunicación con ella. “No estamos enojados, no, nada, nada, nada. Nomás sirve de tema que cada cosa que veo en Instagram tiene que ver algo conmigo y con ella, cuando ni saben ni qué rollo, ni cierto, ni nada”, señaló el músico.

El artista también abordó los ataques mediáticos que lo culpaban por el estado personal y emocional que atraviesa Gala Montes. Al respecto, salió en su defensa reconociendo su talento, pero rechazó tajantemente que sus acciones hubieran influido negativamente en la vida de la actriz, pidiendo a la audiencia dejar de juzgar las vidas ajenas.

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