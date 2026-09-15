Alex Fernández cancela concierto en Culiacán tras ser hospitalizado.

El cantante de música regional mexicana Alex Fernández suspendió de emergencia su concierto programado para la noche de este 15 de septiembre de 2026 en la explanada del Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa, tras sufrir complicaciones de salud que derivaron en su hospitalización de urgencia.

De acuerdo a la información dada por medio de un comunicado compartido por su equipo, Fernández viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas hacia Culiacán cuando presentó problemas de salud en pleno trayecto, lo que obligó a desviar la aeronave a Guadalajara, Jalisco.

Alex Fernández informa de la cancelación de su show en Culiacán. / Instagram: alexfernandez.g

Tras el aterrizaje, fue trasladado a un hospital de Guadalajara donde ingresó de urgencia y permanece bajo observación con pronóstico reservado. Parte de su equipo de producción y músicos ya se encontraban instalados en la capital sinaloense para el montaje de la presentación.

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