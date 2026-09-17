Huye encargado con 400 mil pesos en Calkiní

Más de 22 trabajadores de la construcción en Calkiní se quedaron sin recibir el pago correspondiente a esta semana, luego de que, según una denuncia del sector sindical, el ingeniero encargado de supervisar una obra del programa “Viviendas del Bienestar” presuntamente abandonara el proyecto con alrededor de 400 mil pesos destinados para cubrir salarios y otros compromisos.

Marcelino Uc Uc, líder de los alarifes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), señaló que el ingeniero, identificado únicamente con el apellido Saligan, había sido subcontratado para encargarse de la supervisión de los trabajos, pero posteriormente dejó de presentarse y el proyecto se quedó sin representante técnico.

De acuerdo con el dirigente sindical, entre los afectados se encuentran albañiles, electricistas, plomeros y carpinteros, quienes esperaban recibir su salario esta semana. La situación generó inconformidad, debido a que los trabajadores aseguran haber cumplido con sus labores sin que hasta el momento exista una respuesta sobre el pago pendiente.

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El problema, añadió Uc Uc, no se limita a los trabajadores. También quedaron compromisos pendientes con proveedores y prestadores de servicios relacionados con la obra, entre ellos la renta de un camper y el suministro de hielo y agua purificada.

El dirigente de los alarifes sostuvo que el dinero presuntamente desaparecido debía utilizarse para cubrir los pagos de quienes participan en los trabajos, por lo que ahora buscan una alternativa para resolver el adeudo y evitar que las familias de los obreros resulten afectadas.

“No es justo que trabajemos y que al final nos queden debiendo”, manifestó uno de los trabajadores afectados, quien pidió que las autoridades intervengan para esclarecer lo ocurrido y determinar quién deberá responder por los salarios pendientes.

Los trabajadores advirtieron que, si no reciben una respuesta en los próximos días, podrían recurrir a plantones y acciones legales para exigir el pago de sus salarios y que se esclarezca el destino de los recursos.