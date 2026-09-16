Revelan estado de salud de Alex Fernández tras ser hospitalizado de emergencia

El cantante Alex Fernández fue hospitalizado de emergencia tras sufrir complicaciones de salud durante un trayecto aéreo el pasado 15 de septiembre. Hecho que obligó al artista a cancelar la presentación que tenía programada en Culiacán, Sinaloa por el Grito de Independencia.

Ante la noticia de su hospitalización y cancelación del show, gran parte de sus seguidores expresaron su preocupación sobre el estado de salud del artista. Durante este 16 de septiembre, el equipo de representación del artista emitió un comunicado oficial hablando sobre el estado de salud del músico.

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¿Cuál es el estado de salud de Alex Fernández tras ser hospitalizado?

Durante el 15 de septiembre, Alex Fernández viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán para brindar un concierto. Sin embargo, debido a su estado, la aeronave tuvo que ser desviada de urgencia hacia Guadalajara, Jalisco, para trasladarlo a un hospital y recientemente se informó sobre su estado de salud.

De acuerdo con el reporte, Alex Fernández fue diagnosticado con un cuadro combinado de infección respiratoria y gastrointestinal. Los médicos e integrantes de su management confirmaron que el cantante evoluciona favorablemente, aunque permanece internado bajo supervisión médica.

Revelan estado de salud de Alex Fernández. / Instagram: alexfernandez.g

Debido a esta emergencia médica, su presentación en Culiacán tuvo que ser cancelada y sustituida por la cantante Carolina Ross, mientras que la reprogramación de sus próximos compromisos profesionales se mantendrá sujeta a la evolución total de su salud en los siguientes días.

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