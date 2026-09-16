Síguenos

Última hora

Campeche

Cineasta campechano Max del Río llega al cine con “A Toda Madre” a partir de hoy 16 de septiembre

Entretenimiento

Revelan estado de salud de Alex Fernández tras ser hospitalizado de emergencia

El equipo del artista compartió un comunicado oficial en donde se detalló el estado de salud de Alex.

Por Redacción Por Esto!

16 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Revelan estado de salud de Alex Fernández tras ser hospitalizado.
Revelan estado de salud de Alex Fernández tras ser hospitalizado. / Instagram: alexfernandez.g

El cantante Alex Fernández fue hospitalizado de emergencia tras sufrir complicaciones de salud durante un trayecto aéreo el pasado 15 de septiembre. Hecho que obligó al artista a cancelar la presentación que tenía programada en Culiacán, Sinaloa por el Grito de Independencia.

Ante la noticia de su hospitalización y cancelación del show, gran parte de sus seguidores expresaron su preocupación sobre el estado de salud del artista. Durante este 16 de septiembre, el equipo de representación del artista emitió un comunicado oficial hablando sobre el estado de salud del músico.

Vicente Fernández Jr. explica por qué no llamó a sus sobrinos para el disco homenaje a su padre

Noticia Destacada

Vicente Fernández Jr. explica por qué no llamó a sus sobrinos para el disco homenaje a su padre

¿Cuál es el estado de salud de Alex Fernández tras ser hospitalizado?

Durante el 15 de septiembre, Alex Fernández viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán para brindar un concierto. Sin embargo, debido a su estado, la aeronave tuvo que ser desviada de urgencia hacia Guadalajara, Jalisco, para trasladarlo a un hospital y recientemente se informó sobre su estado de salud.

De acuerdo con el reporte, Alex Fernández fue diagnosticado con un cuadro combinado de infección respiratoria y gastrointestinal. Los médicos e integrantes de su management confirmaron que el cantante evoluciona favorablemente, aunque permanece internado bajo supervisión médica.

Revelan estado de salud de Alex Fernández.
Revelan estado de salud de Alex Fernández. / Instagram: alexfernandez.g

Debido a esta emergencia médica, su presentación en Culiacán tuvo que ser cancelada y sustituida por la cantante Carolina Ross, mientras que la reprogramación de sus próximos compromisos profesionales se mantendrá sujeta a la evolución total de su salud en los siguientes días.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar