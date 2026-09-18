¡Efecto dominó! Carromoto y tres camionetas terminan destrozadas en Ciudad del Carmen

Un múltiple percance vial se registró la tarde de este viernes en calles de la colonia Héctor Pérez Martínez, donde tres camionetas particulares y una carromoto dedicada a la venta y distribución de agua se vieron involucradas en una colisión que dejó únicamente daños materiales.

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El accidente ocurrió sobre el cruce de las calles 35-A, entre 54 y 56, donde, de acuerdo con la información recabada en el lugar, la conductora de una camioneta Mazda color blanco, con placas de circulación DHU-887-B del estado de Campeche, realizaba maniobras para ingresar de reversa a su garaje.

En esos momentos, la unidad fue impactada por el conductor de una carromoto color azul, utilizada para transportar garrafones de agua. Tras el primer contacto, la carromoto terminó alcanzando también a una camioneta Chevrolet color blanco, con placas DGH-396-C de Campeche, la cual se encontraba estacionada.

La posición en la que quedaron las unidades provocó que el espacio para la circulación vehicular se redujera considerablemente. Mientras se realizaban las maniobras para intentar pasar por el sitio, una camioneta GMC Acadia color blanco, con placas del Estado de México, golpeó de costado a la camioneta Mazda, sumándose así a la múltiple colisión.

A consecuencia del percance, las unidades involucradas presentaron diversos daños materiales, principalmente en las zonas de impacto. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente generó afectaciones momentáneas a la circulación en este sector de la colonia Héctor Pérez Martínez, mientras los conductores permanecieron en el lugar para tratar de llegar a un acuerdo.

Finalmente, los involucrados determinaron dar parte a sus respectivas compañías aseguradoras, cuyos representantes se encargarían de realizar las evaluaciones correspondientes y determinar el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados.

JGH