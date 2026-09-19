Mhoni Vidente lanza fuerte predicción sobre sismo en México

Durante septiembre de 2026, los mexicanos nos mantenemos alerta ante posibles movimientos sísmicos y, con el Simulacro Nacional de Sismo realizado este sábado 19 de septiembre, Mhoni Vidente lanzó una fuerte predicción.

Ante el temor de que se repita la historia de una de las fechas más trágicas en la historia de México, la astróloga cubana advirtió a través de sus redes sociales que habrá un nuevo terremoto en territorio nacional.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el nuevo sismo de septiembre en México?

La famosa pitonisa pidió al público mantenerse alerta ante las alarmas sísmicas, ya que un nuevo sismo es inevitable y se podría registrar durante la madrugada de este 21 de septiembre.

Mhoni Vidente recordó a todos sus fans que ella ya ha predecido sismos anteriormente y que este nuevo movimiento podría ser nuevamente de gran magnitud.

La astróloga explicó que podría darse en Michoacán o en Guerrero y que podrían ser hasta dos movimientos con solo un minuto de diferencia, debido a las réplicas.