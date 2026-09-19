Díaz-Canel acusa nuevas sanciones contra Cuba y reivindica la resistencia de la isla

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuestionó las nuevas medidas que, según afirmó, fueron impuestas contra personas que trabajan en favor de la isla.

A través de su cuenta de X, el mandatario calificó estas acciones como nuevos “dictados imperiales” y sostuvo que la lista de personas sancionadas continuará creciendo.

El mensaje fue difundido al cierre de la semana y forma parte de las declaraciones con las que Díaz-Canel suele responder a las medidas de presión adoptadas contra funcionarios, instituciones o ciudadanos vinculados con el Gobierno cubano.

El mandatario destaca la resistencia cubana

En su publicación, Díaz-Canel afirmó que millones de personas, tanto dentro de Cuba como en otros países, participan en lo que describió como una etapa de resistencia de la sociedad cubana.

El presidente señaló que esta respuesta se desarrolla, desde su perspectiva, mediante talento, patriotismo y solidaridad, elementos que presentó como parte de la identidad de quienes respaldan al país frente a las medidas de presión.

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Sin precisar en el mensaje cuáles son las sanciones a las que hacía referencia ni identificar a las personas afectadas, el mandatario sostuvo que las medidas no impedirán que continúe lo que denominó la “resistencia cubana”.

Díaz-Canel cierra su mensaje con llamado a la defensa de Cuba

El presidente cubano concluyó su publicación con la afirmación de que la resistencia involucra a millones de personas dentro y fuera de la isla.

La semana termina con nuevos dictados imperiales contra quienes trabajan para que #Cuba viva. Será interminable la lista de "sancionados". Somos millones -en Cuba y el mundo-escribiendo la gran odisea de la resistencia cubana con talento, patriotismo y solidaridad. #VivaCubaLibre pic.twitter.com/YGvH7xDRjN — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) September 19, 2026

Díaz-Canel acompañó su mensaje con la etiqueta #VivaCubaLibre, utilizada en su publicación como parte de su llamado relacionado con la situación política de Cuba.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones alrededor de las medidas de presión contra Cuba, aunque el mensaje difundido por el mandatario no proporciona detalles adicionales sobre las acciones concretas a las que se refiere.

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