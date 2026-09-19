Simulacro Nacional 2026 en CDMX deja dos emergencias reales: un infarto y una caída

El Simulacro Nacional 2026 realizado este sábado en la Ciudad de México transcurrió con la activación de los protocolos de emergencia previstos, aunque también se reportaron dos incidentes reales que requirieron atención médica.

Durante una conferencia encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Sylbermann, informó que una persona sufrió un infarto y otra cayó mientras bajaba por las escaleras.

En ambos casos fue necesario realizar el traslado de las personas afectadas a hospitales para recibir atención médica.

La conferencia tuvo como objetivo presentar los resultados de la aplicación de los protocolos contemplados en el Plan de Emergencia Sísmica de la capital.

Casi 7.9 millones de personas participaron en el ejercicio

Tras la activación de la alerta sísmica, Clara Brugada salió de sus oficinas en el Palacio Virreinal y, aproximadamente un minuto y medio después del aviso, se trasladó al C5, donde se instaló el Comité de Emergencia.

Las autoridades reportaron que funcionó 98.93 por ciento de los 27 mil 984 altavoces distribuidos en 14 mil 156 puntos de la ciudad. La participación estimada fue de poco menos de 7 millones 900 mil personas.

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El Comité de Emergencia quedó instalado 10 minutos después del alertamiento. El tiempo promedio registrado para evacuar edificios fue de un minuto con 43 segundos, de acuerdo con los protocolos establecidos para distintos niveles de los inmuebles.

Autoridades desplegaron miles de elementos

Como parte del operativo participaron 17 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyados con mil 610 vehículos, 72 motocicletas, 80 grupos especializados de búsqueda y rescate urbano, cinco helicópteros y dos drones.

Además, 560 directores responsables de obra y 114 corresponsables en seguridad estructural fueron movilizados para realizar revisiones de inmuebles.

La plataforma oficial registró 29 mil 907 inmuebles participantes, entre ellos 17 mil 967 establecimientos, universidades, embajadas y mercados públicos.

El #SegundoSimulacroNacional2026 fue un éxito en la Ciudad de México. Informamos de los resultados y participamos en el Comité Nacional de Emergencias.



Desplegamos nuestros protocolos en toda la #CapitalDeLaTransformación para evaluar y mejorar nuestra capacidad de respuesta.… pic.twitter.com/ocHqjZTbjd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 19, 2026

El ejercicio permitió evaluar los tiempos de respuesta y la coordinación entre dependencias, al tiempo que las autoridades atendieron las dos emergencias médicas que ocurrieron de manera independiente al escenario planteado para el simulacro.

IO