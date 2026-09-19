CNN acusa restricciones en la Casa Blanca y defiende a sus periodistas ante el Gobierno de Trump

La cadena estadounidense CNN denunció que integrantes de su equipo periodístico fueron impedidos de acceder a los terrenos de la Casa Blanca, una medida que, según la empresa, obstaculiza el trabajo de los medios que cubren de manera cotidiana las actividades del Gobierno de Estados Unidos.

A través de un comunicado, la compañía manifestó su respaldo a los reporteros asignados a la cobertura de la administración del presidente Donald Trump y sostuvo que los periodistas deben poder desempeñar sus funciones sin interferencias o restricciones por parte de las autoridades.

CNN consideró que impedir el acceso de sus corresponsales representa un ataque contra la libertad de prensa, en un contexto de tensiones entre el Gobierno estadounidense y distintos medios de comunicación.

“CNN stands fully behind our White House team”, afirmó la cadena en su posicionamiento, con lo que expresó públicamente su respaldo al equipo que mantiene la cobertura desde la sede presidencial.

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La cadena asegura que mantendrá su cobertura

Pese a las restricciones denunciadas, CNN aseguró que continuará dando seguimiento a las decisiones, actividades y procesos relacionados con el Gobierno de Estados Unidos.

La empresa también señaló que mantendrá su compromiso de exigir rendición de cuentas a las autoridades y organismos públicos, al considerar que la labor periodística incluye informar sobre las acciones de los funcionarios y revisar sus decisiones.

CNN statement following being denied access to the White House grounds this morning: pic.twitter.com/7Ox03COW0o — CNN Communications (@CNNPR) September 19, 2026

La denuncia ocurre en medio de un escenario de relaciones tensas entre la administración de Trump y algunos medios de comunicación.

CNN sostuvo que las limitaciones de acceso no modificarán su decisión de mantener la cobertura de la Casa Blanca ni su trabajo informativo sobre el gobierno federal.

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