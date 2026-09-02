Integrante de Camilo Séptimo y su familia, habrían sido las víctimas en un multihomicido en Atizapán

Se registró un multihomicidio en Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, hasta el momento los reportes señalan que una de las víctimas sería Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo.

Los reportes que han comenzado a circular en diferentes medios, indican que dentro de la propiedad, fueron encontrados cuatro cuerpos, el de un hombre, su esposa, una menor de edad y una mujer que era parte del personal doméstico.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ya ha comenzado las investigaciones para esclarecer los hechos, aunque se ha revelado que ya existen dos detenidos por estos hechos.

TECLADISTA de @CamiloVIImx y PRODUCTOR MUSICAL, el HOMBRE ASESINADO con SU FAMILIA en @GobAtizapan; ya HAY 2 DETENIDOS

Jonathan Meléndez Ochoa, conocido como Honas, es el hombre asesinado con su esposa y su niña de 3 años en un PH de Zona Esmeralda.@FiscaliaEdomex @SSPCMexico y… pic.twitter.com/7obiWyitzf — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 2, 2026

Esto se sabe sobre el multihomicidio en Zona Esmeralda

Se ha informado que las víctimas de estos hechos, son el músico, su esposa, Ana Paola de 35 años, quien también se encontraba embarazada, su pequeña hija Sofía, de tres años y una empleada.

Los gritos y el ruido de los disparos del arma de fuego, habrían alertado a los vecinos, quienes llamaron a la policía, al llegar al lugar de los hechos, se encontraron con el cuerpo de la empleada en el cuarto de servicio.

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En la habitación principal, se localizó el cuerpo de Jonathan Meléndez y en el baño de la misma habitación, estaban la esposa y la menor de edad, se ha informado que todas las víctimas tenían aparentes impactos de arma de fuego.

La fiscalía ha informado que los detenidos por el caso son Diego Sebastián “N”, quien era un supuesto socio del tecladista, también fue aprehendido Gerardo “N”.

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