¡Más de 60 horas perdido! Abuelito de 89 años es localizado con vida en Yucatán tras extraviarse en Felipe Carrillo Puerto

Por más de 60 horas permaneció extraviado en los montes del ejido de Tihosuco José Guadalupe P.D., de 89 años de edad, quien salió el pasado domingo junto con uno de sus hijos para acudir a su apiario. Al intentar regresar a su domicilio, el adulto mayor tomó otro camino y terminó desorientándose. Tras caminar más de 20 kilómetros, finalmente fue localizado con vida en las inmediaciones de la comunidad de Ekpedz, perteneciente al estado de Yucatán.

De acuerdo a información que se pudo indagar se supo que el pasado domingo don José Guadalupe P.D. de 89 años aproximadamente, junto con su hijo se trasladó a su apiarios que se ubica a varios kilómetros al poniente de la comunidad de Tihosuco, pero cuando ya estaban por regresar a casa, el abuelito salió primero, dejando a su hijo a realizar unos pendientes en el apiario, unos 15 minutos.

Al tratar de alcanzar a su padre, ya no lo pudo visualizar y al llegar a su domicilio ubicado en la Colonia Benito Juárez, del poblado de Tihosuco, no había llegado, por lo que empezó la angustia de los familiares.

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Ante esta situación los hijos del abuelito y amigos se organizaron para regresar a la zona, para trata de localizar al abuelito, y para eso ya había entrada la noche y no se pudo hacer mucho, y decidieron regresar a casa e informar a las autoridades sobre lo sucedido y solicitar el apoyo de distintos cuerpos policiacos, e incluso se tuvo la presencia de un helicóptero que sobrevoló la zona por varias horas y sin obtener resultados positivos.

De igual manera en las labores de búsqueda se sumaron elementos de la Policía Municipal y elementos de Protección Civil, quienes ingresaron a la zona a bordo de camionetas y unidades ligeras para tratar de llegar al lugar donde se presume se haya extraviado el abuelito.

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La brigada de campesinos, familiares y agentes policiacos, nuevamente ingresaron por la zona, durante la mañana de hoy sin obtener resultados positivos pese haber recorridos varios kilómetros bajo la selva sin haber localizado al extraviado.

Fue horas después cuando se tuvo la esperanza de localizar a don José Guadalupe, cuando a mas de 20 kilómetros de la zona donde fue visto por ultima vez, fue encontrado al abuelito en las inmediaciones de la comunidad de Ekpedz, poblado perteneciente al Estado de Yucatán y que cuyo ejido colinda con tierras ejidales de Tihosuco.

Por lo que autoridades ejidales de dicho poblado mediante las redes sociales alertaron de la presencia del abuelito y que se requeria que sus familiares acudan en su búsqueda.