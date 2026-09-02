Becas reducen 41% la deserción escolar en el Cecytec de Campeche

Los apoyos económicos implementados por el Gobierno de México a través de las becas para estudiantes de Educación Media Superior han contribuido a disminuir la deserción escolar en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec). La institución educativa destacó que el abandono por motivos económicos ha dejado de ser una de las principales causas para que los jóvenes interrumpan sus estudios.

El director general de colegio, Víctor Hernández Ponce explicó que mientras en el ciclo escolar anterior alrededor de 150 estudiantes abandonaron sus estudios, al cierre del semestre más reciente la cifra disminuyó a 88 bajas, es decir, 62 alumnos menos, lo que representa una reducción aproximada de 41.3 por ciento. Precisó que no todas las bajas están relacionadas con problemas económicos, pues algunos jóvenes se cambian de plantel o incluso de institución educativa. No obstante, reconoció que las becas han permitido que estudiantes que anteriormente tenían que incorporarse a trabajar o apoyar económicamente a sus familias puedan permanecer en las aulas.

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Hernández Ponce resaltó que actualmente las becas para educación media superior son un derecho y llegan a todos los estudiantes, sin excepción, situación que ha representado un respaldo importante para las familias campechanas. Añadió que los jóvenes incluso llegan al Cecytec después de haber recibido apoyos durante la secundaria, mientras que, al concluir su preparación profesional, podrán acceder a la nueva beca Gertrudis Bocanegra para Educación Superior, con lo que se amplía el respaldo educativo desde primaria hasta la universidad.

En contraste con la disminución del abandono escolar, la matrícula del Cecytec registró un incremento entre el ciclo escolar 2025-2026 y el actual. De alrededor de 4 mil 200 estudiantes inscritos el año pasado, la cifra pasó inicialmente a unos 4 mil 290 en el presente periodo y, con la incorporación de nuevos jóvenes durante los primeros días de clases, ya superó los 4 mil 300 alumnos.

El crecimiento también se reflejó en el nuevo ingreso. De aproximadamente mil 100 estudiantes que ingresaron el año pasado, este ciclo se alcanzó una cifra cercana a mil 200 jóvenes, es decir, alrededor de 100 alumnos más, un incremento de aproximadamente 9.1 por ciento.

El director general atribuyó esta respuesta al prestigio que ha consolidado el Cecytec y al creciente interés de las familias por su modelo educativo técnico, aunque reconoció que persisten dificultades en planteles como Candelaria y Palizada, principalmente por problemas de transporte en comunidades alejadas.

Ante ello, señaló que realizan gestiones con la Secretaría de Educación (Seduc) para fortalecer los programas de transporte y facilitar que los jóvenes puedan llegar a las instituciones. También destacó el trabajo de directores y docentes para evitar el abandono, pues cuando detectan a un estudiante en riesgo de desertar se acercan a él y a su familia, incluso acudiendo a sus domicilios para convencerlos de continuar sus estudios.