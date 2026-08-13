Tecate Comuna 2026: cartel completo, fechas y cuándo comprar boletos

La espera terminó para los seguidores de la música alternativa. El Tecate Comuna 2026 reveló el cartel con el que celebrará su novena edición, una jornada que reunirá a figuras del rock mexicano e internacional en Puebla.

La cita será el próximo 28 de noviembre en el tradicional Foro Cholula, donde más de 30 proyectos musicales ocuparán los diferentes escenarios durante una jornada dedicada a distintos estilos y generaciones.

Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta, los grandes nombres

En la parte principal del cartel del Tecate Comuna aparece Caifanes, una de las bandas fundamentales del rock en español. También destaca la participación de The Flaming Lips, referentes estadounidenses del rock psicodélico.

A ellos se suma The Mars Volta, agrupación reconocida por su propuesta experimental y progresiva. Su presencia será uno de los atractivos internacionales de esta edición del festival.

⭐️⭐️Tecate Comuna⭐️⭐️



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¿Quiénes estarán en el Tecate Comuna 2026?

El lineup completo está integrado por más de 30 artistas y bandas:

Caifanes

The Flaming Lips

The Mars Volta

Babasónicos

Enjambre

José Madero

Los Auténticos Decadentes

Los Caligaris

LP

NSQK

Caloncho

Camilo Séptimo

Cuarteto de Nos

División Minúscula

DLD

Little Jesús

Los Cafres

Love of Lesbian

Moenia

Porter

Big Sempa

Bruses

Dorian

Kakkmaddafakka

La Bande-Son Imaginaire

La Bomba de Tiempo

Leo Rizzi

Los Estrambóticos

Nasa Histoires

Santa Sabina

Veintiuno

¿Cuándo será el Tecate Comuna 2026?

El festival musical se realizará el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Foro Cholula, Puebla. Se espera la llegada de asistentes provenientes de diferentes estados para disfrutar de una jornada con múltiples escenarios.

La edición 2026 busca mantener al Tecate Comuna como uno de los encuentros de música alternativa más importantes de Puebla y uno de los festivales destacados del calendario nacional.

¿Cuándo salen los boletos?

La preventa Citibanamex comenzará el martes 18 de agosto a las 10:00 horas, mientras que la venta general iniciará el miércoles 19 de agosto a la misma hora.

Los boletos estarán disponibles mediante eTicket, de acuerdo con la información anunciada para esta edición.

¿Qué tipos de boletos habrá?

El Tecate Comuna 2026 contará con tres modalidades de acceso:

General: entrada a los escenarios, zonas de descanso, hidratación y área gastronómica.

entrada a los escenarios, zonas de descanso, hidratación y área gastronómica. Comfort Pass: acceso preferencial, baños privados con aire acondicionado y filas exclusivas en barras.

acceso preferencial, baños privados con aire acondicionado y filas exclusivas en barras. VIP: mejores vistas frente a los escenarios principales, zonas de sombra, mobiliario, coctelería especializada y baños de lujo.

Con este cartel 2026, el Tecate Comuna apuesta por una combinación de grandes nombres, propuestas alternativas y artistas de diferentes generaciones para convertir nuevamente a Cholula en uno de los puntos musicales más importantes del país.