Estados Unidos pide a aliados romper nexos con Nicaragua tras exclusión de opositores de elecciones

Estados Unidos aumentó este miércoles 2 de septiembre la presión diplomática contra el gobierno de Nicaragua y llamó a sus aliados a poner fin a sus relaciones habituales con la administración encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El pronunciamiento ocurrió después de que el Congreso nicaragüense aprobara una reforma que impide la participación de opositores en procesos electorales, una medida que Washington considera contraria a los principios democráticos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que los gobiernos que restringen los derechos políticos de sus ciudadanos no deberían recibir los mismos beneficios económicos o diplomáticos que aquellos que mantienen compromisos con la democracia y la estabilidad regional.

¿Qué pidió Estados Unidos a sus aliados sobre Nicaragua?

Rubio llamó a los países aliados de Washington a terminar de manera inmediata sus operaciones habituales con el gobierno nicaragüense, al que calificó como una “dictadura”.

El funcionario estadounidense cuestionó que Managua pueda mantener beneficios políticos y económicos internacionales mientras aplica medidas que limitan la participación de sectores opositores.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum descarta seguir la ruta de Daniel Ortega en Nicaragua y defiende elecciones y revocación de mandato en México

La posición de Washington representa un nuevo paso dentro de la estrategia de presión que Estados Unidos ha intensificado en los últimos meses contra el gobierno de Ortega y Murillo.

¿Por qué aumentó la presión contra Daniel Ortega y Rosario Murillo?

El nuevo llamado se produce después de la aprobación de cambios legales que excluyen a determinados opositores de las elecciones en Nicaragua.

Estados Unidos considera que esta decisión forma parte de un proceso de concentración del poder político y de reducción de los espacios de participación para organizaciones y figuras contrarias al gobierno.

Ortega, de 80 años, y Rosario Murillo mantienen el control del Ejecutivo nicaragüense en un escenario político marcado por las consecuencias de las protestas de 2018.

Yesterday the Murillo-Ortega's National Assembly gutted what was left of Nicaragua’s democracy in the second constitutional rewrite in two years. The U.S. will implement measures at the next @OAS_official Foreign Ministerial to ensure our hemisphere stops business as usual with… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 2, 2026

Washington mantiene sanciones contra Nicaragua

La administración estadounidense ha endurecido en meses recientes sus acciones diplomáticas y económicas contra Managua.

Entre estas medidas se encuentran sanciones dirigidas a funcionarios y figuras cercanas al gobierno nicaragüense, además de gestiones con otros países de América Latina para aumentar la presión internacional.

El nuevo posicionamiento de Marco Rubio busca ahora ampliar ese aislamiento mediante un llamado directo a los aliados de Estados Unidos para reconsiderar sus vínculos con Nicaragua.

IO