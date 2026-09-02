Chevron ampliará operaciones en Venezuela con inversión de 7 mil millones de dólares

La petrolera estadounidense Chevron confirmó este miércoles 2 de septiembre una ampliación de sus operaciones en Venezuela, pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo energético con el país sudamericano.

La compañía informó que los nuevos acuerdos incluyen concesiones adicionales en la Faja del Orinoco, además de modificaciones en términos legales, fiscales y comerciales para ampliar su presencia en el mercado venezolano.

Chevron señaló que estas condiciones le permitirán invertir más de 7 mil millones de dólares durante los próximos cinco años y elevar su producción hasta aproximadamente 600 mil barriles diarios, más del doble del nivel previsto para 2026.

¿Qué campos petroleros explotará Chevron en Venezuela?

Chevron mantiene tres empresas conjuntas con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Uno de esos proyectos, Petroindependencia, en el que la empresa estadounidense posee una participación de 49 por ciento, incorporará dos nuevos campos petroleros: Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.

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La compañía considera que estas áreas fortalecerán su cartera de activos en Venezuela y ampliarán su capacidad de producción en uno de los territorios con mayores reservas de crudo del mundo.

Estados Unidos busca ampliar presencia en el sector energético venezolano

La expansión de Chevron ocurre en medio de una estrategia más amplia de Washington para aumentar su participación en la explotación de recursos energéticos venezolanos.

De acuerdo con el texto de referencia, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, debe avanzar en Caracas en un acuerdo con el gobierno encargado por Delcy Rodríguez para la explotación de aproximadamente 65 mil millones de barriles de petróleo.

La cifra representaría alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

🇻🇪🇺🇸 | AHORA: Venezuela firma acuerdos con Chevron y Eni durante la visita al país del secretario de Energía de EE.UU. pic.twitter.com/heMm0sWqrQ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 2, 2026

Venezuela mantiene enormes reservas, pero producción limitada

Venezuela cuenta con más de 300 mil millones de barriles de reservas certificadas de hidrocarburos, aunque su capacidad productiva se mantiene por debajo de su potencial.

El sector ha enfrentado durante años problemas relacionados con falta de inversión, sanciones internacionales y deterioro de infraestructura.

La nueva estrategia estadounidense busca reactivar la producción de petróleo y gas venezolano en un contexto de presión sobre los mercados energéticos internacionales, marcado también por el conflicto con Irán y sus efectos sobre los precios del crudo.

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