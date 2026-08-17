Muere Germán Medina, cantante de música regional mexicano en accidente automovilístico

El mundo de la música regional mexicana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento del joven cantante y músico Germán Medina a los 21 años. El fatídico percance se registró la mañana de este lunes 17 de agosto de 2026 sobre la autopista Tepic-Matanchén, en el municipio de San Blas, Nayarit.

El joven se desempeñaba como vocalista y fundador de la agrupación norteña ‘El del BM Germán Medina’, proyecto con el que comenzaba a abrirse paso y ganar reconocimiento dentro del género regional. La noticia generó una gran tristeza entre sus seguidores y los fanáticos de la música regional.

Noticia Destacada Muere Alejandro “Charly” Moreno, integrante de grupo Reencuentro Norteño, tras ataque en Salamanca

¿Qué se sabe del fallecimiento de Germán Medina?

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, Germán Medina tuvo un accidente sobre la autopista Tepic-Matanchén, a la altura del kilómetro 18 en el municipio de San Blas, Nayarit. Según lo señalado, el vehículo en el que viajaba el intérprete sufrió una grave volcadura tras un choque en la vialidad.

En el accidente perdió la vida tanto Germán Medina como su acompañante, otro joven que, al igual que el músico, cursaba estudios en la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN). Las autoridades viales y periciales acudieron al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos.

El joven se preparaba académicamente en la licenciatura de Gestión de Negocios y Proyectos, esto a la par de su incipiente carrera artística que le había comenzado a ganar una gran base de fanáticos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal