Van 703 muertes por males crónicos en Quintana Roo

Enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos cobraron la vida de 703 personas residentes de Quintana Roo durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En total, la entidad registró 6 mil 110 defunciones entre enero y marzo.

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Del total de fallecimientos registrados, 3 mil 947 correspondieron a mujeres y 2 mil 163 a hombres. El Inegi precisa que las estadísticas consideran la residencia habitual de las personas, por lo que los datos incluyen a quienes vivían en Quintana Roo aunque su muerte haya ocurrido fuera del estado. A nivel nacional se contabilizaron preliminarmente 207 mil 599 defunciones durante el mismo periodo.

Aunque Quintana Roo registró la tasa bruta de mortalidad más baja del país, con 114.5 defunciones por cada 100 mil habitantes, el panorama cambia al considerar la estructura de edad de la población. Bajo este ajuste, la entidad alcanzó una tasa de 174.2, superior al promedio nacional de 158.3. Especialistas recuerdan que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y diversos tipos de cáncer pueden estar relacionados con factores como tabaquismo, alimentación, sedentarismo y consumo de alcohol, pero también intervienen condiciones sociales, ambientales, económicas y genéticas, por lo que la presencia de estos padecimientos no puede atribuirse únicamente a los hábitos personales.