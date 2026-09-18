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Aleks Syntek anuncia que se irá de México tras polémica en concierto del 15 de septiembre

El intérprete explicó que su decisión se debe a la necesidad de cuidar su salud mental y espiritual.

Por Redacción Por Esto!

18 de sept de 2026

1 min

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Aleks Syntek se presentará gratis en la alcaldía Benito Juárez.
Aleks Syntek se presentará gratis en la alcaldía Benito Juárez.

El cantante y productor mexicano Aleks Syntek anunció que se alejará de México tras la fuerte polémica y los abucheos que recibió durante su concierto del pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

A través de un mensaje en sus historias de Instagram, el intérprete explicó que su decisión se debe a la necesidad de cuidar su salud mental y espiritual.

"México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual", expresó en su comunicado.

La controversia estalló durante las celebraciones del Grito de Independencia, donde Syntek protagonizó tensos intercambios y discursos frente al público.

Posteriormente, el músico justificó su enojo argumentando que reaccionó debido a que unos "vándalos" estaban lanzando elotes y cervezas a los asistentes de las filas traseras, donde había niños y adultos mayores.

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