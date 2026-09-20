Campeche: Muere peatón tras ser arrollado por motocicleta en avenida Colosio

Un peatón murió durante la madrugada de este domingo luego de ser arrollado por una motocicleta sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, cerca del cruce con las avenidas Central y Patricio Trueba de Regil. Los dos ocupantes de la unidad resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

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El accidente ocurrió alrededor de las 2:43 horas del 20 de septiembre, cuando una pareja avanzaba en motocicleta por la avenida Colosio con dirección hacia la avenida Central. Al llegar al punto señalado, la unidad impactó al hombre que presuntamente intentaba atravesar la vialidad. Tras el golpe, el peatón quedó tendido junto a la banqueta, mientras la motocicleta terminó sobre uno de los carriles, con varias piezas esparcidas sobre el pavimento.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al sitio y brindaron atención a los tres involucrados; sin embargo, el peatón ya no presentaba signos vitales. Los motociclistas, quienes sufrieron lesiones de consideración, fueron llevados a un centro hospitalario.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal especializado en hechos de tránsito realizó las primeras diligencias y documentó mediante fotografías la posición en que quedaron el cuerpo y la motocicleta. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó para los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento de las primeras diligencias, el fallecido no había sido identificado oficialmente. La autoridad ministerial continuará con las investigaciones para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.