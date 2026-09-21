Carlos Rivera cancela sus conciertos por problemas de salud que afectan su voz

Las alarmas se encendieron dentro de la industria musical, ya que Carlos Rivera anunció que va a poner una pausa temporal en su carrera, debido a un problema de salud. Fue este día, lunes 21 de septiembre, que el cantante confirmó los cambios en su agenda.

La decisión fue tomada por una indicación médica, razón por la que tuvo que posponer algunos conciertos que ya tenía programados para el mes de octubre.

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¿Qué está pasando con la salud de Carlos Rivera?

De acuerdo con lo revelado por el propio Carlos Rivera, tiene una lesión en las cuerdas vocales, situación que se ha ido complicando en las últimas semanas. Por lo que los médicos le recomendaron reposo para poder recuperarse de forma completa.

En caso de que no haga caso a las recomendaciones, es probable que sufra un daño mayor.

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"He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más. Por indicación de mis médicos, necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente"

¿Qué fechas van a tener cambios en las presentaciones de Carlos Rivera?

Carlos Rivera espera continuar con sus actividades en cuanto los médicos crean que es el momento, mientras estos serán los conciertos que se van a ver afectados:

2 de octubre: Movistar Arena, Bogotá, Colombia.

3 de octubre: Teatro Universitario de Medellín, Medellín, Colombia.

9 de octubre: Forum Majadas, Guatemala.

10 de octubre: Gimnasio Nacional, San Salvador, El Salvador.

Por el momento, las nuevas fechas no han sido anunciadas, mientras que se espera que su regreso sea el próximo 23 de octubre en el Palenque de Tlaxcala, pero no existe nada confirmado.

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