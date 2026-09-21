¡Alerta por dengue en Campeche! Prevén más picos de contagio y colocan a Carmen en ‘foco rojo'

El dengue todavía podría registrar nuevos 'picos' de contagio durante lo que resta de septiembre, aunque la Secretaría de Salud, SSA, del Estado prevé que la incidencia comience a disminuir a partir de octubre, luego de que Campeche acumulara 42 casos en lo que va de 2026, apenas cuatro menos que los 46 registrados durante todo el año pasado.

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El secretario de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, dijo que el comportamiento del padecimiento ya había sido previsto y está relacionado con las condiciones climáticas, entre ellas el fenómeno de 'El Niño', que favorece la reproducción del mosquito transmisor 'Aedes Aegypti'. Precisó que los periodos de mayor transmisión suelen concentrarse en julio, agosto y septiembre, mientras que en octubre comienza el descenso y en noviembre continúa la reducción.

Ante el incremento de casos y debido a que Ciudad del Carmen es considerado por la SSA Federal como 'foco rojo', la SSA Estatal intensificó las acciones de combate al vector y duplicó las jornadas de fumigación y descacharrización en esa región.

La SSA exhortó a los ayuntamientos a limpiar terrenos baldíos y parques bajo el protocolo Código Dengue. / Alejandro Balan

El funcionario explicó que existe coordinación con el Ayuntamiento para mantener una cobertura completa en la Isla y sus alrededores, además de Sabancuy y Champotón. Las labores incluyen fumigación intensiva y vigilancia mediante ovitrampas para detectar y controlar la presencia del mosquito.

Alvarado Rivadeneyra reconoció que las lluvias y las condiciones climáticas influyen en la reproducción del vector, por lo que llamó a la población a reforzar las medidas preventivas mediante las cuatro acciones conocidas: lavar, tapar, tirar y mantener limpios los espacios alrededor de las viviendas.

En cuanto a la gravedad de los casos, la SSA confirmó que 24 pacientes han sido diagnosticados con Dengue Con Signos de Alarma y Dengue Grave, sin embargo, ninguno ha presentado hasta ahora manifestaciones hemorrágicas, consideradas entre las principales y más graves complicaciones de la enfermedad.

El secretario aseguró que los pacientes han recibido atención para controlar principalmente la fiebre y el dolor, sin que hasta el momento se hayan registrado complicaciones mayores. Añadió que los hospitales y demás prestadores de servicios mantienen la atención conforme a la normatividad y que el personal médico permanece en capacitación permanente.

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Respecto a la proliferación de maleza en terrenos baldíos, parques y otros espacios públicos, Alvarado Rivadeneyra recordó que corresponde a los ayuntamientos mantenerlos limpios. Dijo que durante la reunión del Código Dengue, realizada hace dos meses, las autoridades municipales asumieron compromisos en esta materia.

La SSA, por su parte, mantiene personal, equipo e insecticidas autorizados por la Norma 032 para reforzar el combate al mosquito. Además, adelantó que en noviembre iniciará la estrategia del 'Mosquito Bueno', basada en Wolbachia, cuando se prevé que la incidencia del dengue ya haya descendido.

JGH