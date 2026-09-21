México y Francia impulsan limitar el veto en la ONU ante genocidio y crímenes de guerra

México y Francia reforzaron este lunes 21 de septiembre su iniciativa para que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se abstengan de utilizar su derecho de veto cuando ocurran atrocidades masivas.

La propuesta, impulsada originalmente por ambos países en 2015, plantea una restricción voluntaria en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos a gran escala. Francia confirmó días antes que la iniciativa volvería a ser una de sus prioridades durante la semana de alto nivel de la Asamblea General.

México y Francia informaron que la declaración política cuenta actualmente con el respaldo de 128 Estados, después de que 21 países adicionales se sumaran durante los últimos cuatro meses.

¿Qué propone México sobre el derecho de veto en la ONU?

La iniciativa franco-mexicana busca evitar que el veto de alguno de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— paralice la actuación del Consejo de Seguridad cuando se registren atrocidades masivas.

La propuesta no modifica formalmente la Carta de las Naciones Unidas, sino que plantea un compromiso político voluntario para limitar el uso de esa facultad en circunstancias de extrema gravedad. México y Francia promueven este mecanismo desde 2015.

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Durante una reunión ministerial realizada en Nueva York, en el marco del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General, ambos países reunieron a gobiernos que ya respaldan la declaración y a otros interesados en sumarse. La semana de alto nivel de la ONU se desarrolla del 18 al 28 de septiembre.

México y Francia buscan ampliar respaldo internacional

En el encuentro, México y Francia celebraron también el anuncio del Reino Unido de respaldar la declaración política, lo que, de acuerdo con el comunicado conjunto proporcionado, lo convertiría en el segundo miembro permanente del Consejo de Seguridad en asumir este compromiso.

Declaración conjunta de Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores de México y Jean-Noël Barrot, ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, sobre la suspensión del veto en casos de atrocidades masivas.https://t.co/C7GpWR1jWo pic.twitter.com/LLVc6PpdYJ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 21, 2026

Ambos gobiernos sostuvieron que la iniciativa busca fortalecer la capacidad del Consejo para cumplir con su responsabilidad de preservar la paz y la seguridad internacionales.

México y Francia adelantaron que mantendrán sus esfuerzos diplomáticos para incorporar a más países y reforzar la prevención y respuesta internacional frente a atrocidades masivas.

IO