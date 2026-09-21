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Luis Miguel anuncia gira de conciertos para 2027, esto se sabe

Tras los rumores sobre su estado de salud, Luis Miguel anunció que regresará a los escenarios para 2027.

Por Redacción Por Esto!

21 de sept de 2026

1 min

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Luis Miguel anuncia gira de conciertos para 2027, esto se sabe
Luis Miguel anuncia gira de conciertos para 2027, esto se sabe / Instagram:luismiguel

Luis Miguel ha sorprendido a sus millones de fans, luego de publicar en sus redes sociales que va a tener una gira de conciertos durante el 2027, lo que ha emocionado a sus seguidores.

El cantante ha pasado por momentos complicados de salud, los cuales no fueron confirmados de forma oficial por nadie de su equipo, pero se especuló que estuvo internado en el Mount Sinai Hospital de Nueva York.

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La foto en donde se anuncia el Tour 2027 de Luis Miguel, fue publicada sin nada de información, por lo que la expectativa de los fans es mucha, ya que solamente se sabe que se va a llamar ‘Luis Miguel Tour 2027’.

Por el momento, no existen fechas ni ciudades confirmadas de forma oficial por parte del cantante, aunque se espera que repita las mismas que visitó durante el 2024, cuando tuvo una gran cantidad de presentaciones.

Hasta ahora, es toda la información que se tiene, por lo que se espera que en los próximos días, el cantante vaya revelando más detalles de su próxima gira de conciertos.

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