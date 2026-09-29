Kimberly Flores revela todos los detalles sobre su polémica relación con Edwin Luna

Hace unos días, se dio a conocer la separación de Edwin Luna y su esposa, Kimberly Flores. Una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, aunque todo parece indicar que las cosas llegaron a su fin, o eso es lo que nos hicieron creer.

Por medio de un comunicado que compartió en sus redes sociales, Edwin Luna confirmó la separación de la modelo, luego de 9 años de relación, en el mismo texto, ellos explican que sería una pausa y más adelante tomarían su decisión final.

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¿Qué está pasando entre Edwin Luna y Kimberly Flores?

En medio de toda la polémica, el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, decidió revelar la verdad, afirmando que la separación de los famosos es totalmente falsa, ya que ellos siguen juntos y menos se van a divorciar.

"No se separaron, no se van a divorciar, siguen juntos"

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Luego de la fuerte declaración que hizo el periodista, fue la propia Kimberly Flores, quien decidió romper el silencio y hablar de esta situación. En una conversación retomada por la ABC Noticias, la modelo comentó que ellos no están pasando por una situación complicada, puesto todo ha sido un acuerdo y pensando en el bienestar de sus hijos.

"Muy bien, no hay momentos difíciles, todo es cordial. La gente siempre le pone su sazón. No tengo nada que decir. Todo está muy bien”

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