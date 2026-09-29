Hallan taxi calcinado en Puerto Aventuras; investigan posible relación con conflicto sindical

En medio de una tensión sindical por diversas cuestiones, este martes encontraron un taxi calcinado con el número económico 2003 del sindicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” de Playa del Carmen, las autoridades policiales y de investigación ya realizan las investigaciones de este hecho que podría estar relacionado con grupos criminales.

De acuerdo a los primeros datos preliminares, el hallazgo se dio cerca del asentamiento “irregular” Los Sauces y el Delfinario de la Delegación de Puerto Aventuras, donde encontraron la unidad de alquiler de la agencia Toyota convertida en cenizas.

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Según testigos, no hay personas lesionadas en la escena, solo la unidad fue abandonada en un paraje solitario totalmente calcinado.

Luego de un reporte ciudadano al número de emergencia, las autoridades municipales se trasladaron al lugar, elementos de Bomberos de Playa del Carmen nada pudieron hacer ya que la unidad de alquiler se había consumido por el fuego.

Hasta el momento, los directivos del sindicato de taxistas no han dado a conocer sobre el hallazgo, por su parte, las autoridades policiales realizan las indagatorias en busca de huellas que pudieran ayudar a esclarecer este acto de terrorismo criminal.