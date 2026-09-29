¡Toma precauciones! Joaquín Díaz Mena alerta por lluvias muy fuertes e intensas en Yucatán este martes

Ante el pronóstico meteorológico para las próximas horas, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, lanzó un llamado preventivo a la ciudadanía ante la llegada de precipitaciones de intensidad considerable que afectarán a gran parte del territorio estatal durante la tarde de este martes 29 de septiembre.

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De acuerdo con el informe compartido por el mandatario estatal, la interacción de una vaguada, el constante ingreso de humedad del Golfo de México y Caribe, sumado a la cercanía de una Onda Tropical, generará un potencial de lluvias fuertes a puntualmente intensas en diversos municipios.

Las zonas con mayor probabilidad de registrar las mayores acumulaciones de agua corresponden a las regiones oriente, centro y sur de la entidad. Se prevé que el desarrollo de los nublados y las primeras precipitaciones comiencen a manifestarse a partir de las 13:00 horas en el oriente y se desplacen de forma paulatina hacia el centro, suroeste y noroeste del estado.

Este martes 29 de septiembre tendremos lluvias muy fuertes a intensas en distintas regiones de Yucatán, principalmente en el oriente, centro y sur del estado, debido a la presencia de una vaguada, el ingreso de humedad y la cercanía de una Onda Tropical.



Las lluvias podrían… pic.twitter.com/gO1mFCodLe — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) September 29, 2026

Ante estas condiciones meteorológicas, el jefe del Ejecutivo estatal instó a los yucatecos a extremar precauciones en la vía pública, resguardarse adecuadamente ante posibles descargas eléctricas o encharcamientos severos, y mantenerse informados de manera permanente a través de los canales de comunicación de Protección Civil y fuentes oficiales.

JGH