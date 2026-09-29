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¡Toma precauciones! Joaquín Díaz Mena alerta por lluvias muy fuertes e intensas en Yucatán este martes

El gobernador Joaquín Díaz Mena advierte sobre lluvias muy fuertes a intensas este martes en Yucatán por una Onda Tropical y vaguada. Las tormentas iniciarán desde las 13:00 horas.

Por Redacción Por Esto!

29 de sept de 2026

1 min

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El pronóstico meteorológico corresponde a este martes 29 de septiembre.
El pronóstico meteorológico corresponde a este martes 29 de septiembre.

Ante el pronóstico meteorológico para las próximas horas, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, lanzó un llamado preventivo a la ciudadanía ante la llegada de precipitaciones de intensidad considerable que afectarán a gran parte del territorio estatal durante la tarde de este martes 29 de septiembre.

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De acuerdo con el informe compartido por el mandatario estatal, la interacción de una vaguada, el constante ingreso de humedad del Golfo de México y Caribe, sumado a la cercanía de una Onda Tropical, generará un potencial de lluvias fuertes a puntualmente intensas en diversos municipios.

Las zonas con mayor probabilidad de registrar las mayores acumulaciones de agua corresponden a las regiones oriente, centro y sur de la entidad. Se prevé que el desarrollo de los nublados y las primeras precipitaciones comiencen a manifestarse a partir de las 13:00 horas en el oriente y se desplacen de forma paulatina hacia el centro, suroeste y noroeste del estado.

Ante estas condiciones meteorológicas, el jefe del Ejecutivo estatal instó a los yucatecos a extremar precauciones en la vía pública, resguardarse adecuadamente ante posibles descargas eléctricas o encharcamientos severos, y mantenerse informados de manera permanente a través de los canales de comunicación de Protección Civil y fuentes oficiales.

JGH

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