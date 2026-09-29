Estados Unidos prohíbe importaciones de alcohol, lácteos y motocicletas de Canadá desde este 29 de septiembre

Estados Unidos comenzó este martes 29 de septiembre a prohibir la entrada de determinados productos procedentes de Canadá, entre ellos bebidas alcohólicas, algunos derivados lácteos y motocicletas, como parte de una nueva fase de las tensiones comerciales entre ambos países.

La medida entró en vigor a las 00:01 horas, tiempo del este de Estados Unidos, y deriva de tres proclamaciones firmadas por el presidente Donald Trump el pasado 8 de septiembre. Las disposiciones sustituyen, para ciertos productos, los aranceles adicionales de 50 por ciento que Washington había impuesto previamente por una prohibición directa de importación.

¿Qué productos de Canadá ya no pueden entrar a Estados Unidos?

Entre las mercancías incluidas aparecen bebidas alcohólicas como cerveza, vino, whisky, vodka y ron, además de determinados productos lácteos y algunas motocicletas fabricadas en Canadá.

Las medidas también alcanzan productos como melaza, cerveza sin alcohol y ciertos vehículos de dos o tres ruedas. Entre las compañías con exposición a la nueva restricción se encuentra la canadiense BRP, fabricante de vehículos Can-Am destinados al mercado estadounidense.

Las proclamaciones establecen que los productos ingresados antes del 29 de septiembre, pero todavía no despachados para consumo, seguirán sujetos al arancel de 50% que estaba vigente previamente.

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¿Por qué Estados Unidos impuso las prohibiciones?

La Casa Blanca sostiene que Canadá ha aplicado un trato discriminatorio a exportaciones estadounidenses en sectores como bebidas alcohólicas, lácteos y vehículos. Esa es la justificación presentada por el gobierno de Trump para adoptar las nuevas restricciones.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que las prohibiciones responden a las medidas comerciales canadienses y a las represalias adoptadas por Ottawa durante la disputa bilateral.

Medida aumenta tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos

La prohibición afecta mercancías por cerca de mil millones de dólares, aunque su efecto sobre el conjunto de la economía canadiense podría ser limitado debido a que varios de esos productos ya enfrentaban aranceles elevados que reducían su competitividad en Estados Unidos.

Trump hit Canada with 50% tariffs… then Mark Carney turned straight toward Europe https://t.co/wX72gOqVAo



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European Union trade with Americahttps://t.co/dhaFifPl9h



Canada trade with Americahttps://t.co/P2bEOwW8WG… pic.twitter.com/TZQJsgtkg1 — madmilker (@madmilker) September 29, 2026

El impacto puede ser mayor para productores y empresas directamente dependientes del mercado estadounidense.

El nuevo episodio se suma a una serie de medidas y represalias comerciales adoptadas durante los últimos meses por Washington y Ottawa, en un contexto de mayor tensión sobre el tratamiento de distintos productos dentro de la relación económica entre ambos países.

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