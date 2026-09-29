Campeche: Vecinos denuncian apagones y presuntas conexiones clandestinas en Leovigildo Gómez

Vecinos de la colonia Leovigildo Gómez denunciaron que son víctimas de constantes apagones, situación que, aseguran, también les ha ocasionado daños en aparatos eléctricos, debido a presuntas conexiones clandestinas realizadas para suministrar energía a predios de una zona de invasión.

Los habitantes señalaron a Humberto Zabaleta, a quien identifican como líder de los invasores, y aseguraron que estarían involucrados en las conexiones que, según su versión, han provocado sobrecargas en los transformadores de la zona.

Ante ello, indicaron que buscarán presentar una denuncia ante las autoridades federales para que se investiguen los hechos y se determine quienes resulten responsables.

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Las confrontaciones comenzaron desde el domingo, cuando alrededor de 60 personas de la zona de invasión presuntamente intimidaron a unas seis familias que habitan en el cruce de las calles Galilea, Sinaí e Israel.

Los vecinos solicitaron la intervención de los números de emergencia 9-1-1 luego de observar que un electricista contratado subió a un poste de concreto para realizar una conexión con la que, presuntamente, se pretendía llevar energía eléctrica de manera irregular a alrededor de 102 lotes.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Estatal, quienes permanecieron en la zona para evitar que los habitantes de la colonia fueran agredidos ante las amenazas que, según los afectados, recibieron durante la confrontación.

De acuerdo con los vecinos, desde hace varios meses enfrentan problemas con habitantes de la zona de invasión, que se ha extendido hasta las inmediaciones de la avenida Héroe de Nacozari.

Los afectados aseguraron que las personas asentadas en la invasión se organizan para reunir dinero y contratar a quienes realizan las conexiones. Incluso, señalaron que algunos de los trabajadores que acuden a efectuar estos trabajos se presentan como personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o de alguna empresa contratada por la paraestatal, aunque los vecinos dijeron desconocer si realmente pertenecen a dichas instituciones.

Los habitantes de la colonia Leovigildo Gómez señalaron que estas conexiones presuntamente generan una sobrecarga en los transformadores, lo que ocasiona interrupciones del servicio que pueden prolongarse durante varias horas e incluso hasta un día.

“Nosotros trabajamos y pagamos para tener el servicio, pero nos dejan sin electricidad, mientras vemos que llegan a realizar conexiones clandestinas. Según observamos, algunos son trabajadores que los invasores contratan y se presentan con el líder Humberto Zabaleta”, manifestó Erick Andrade, vecino del sector.

Erick Vázquez, otro habitante de la colonia, explicó que las interrupciones afectan directamente a las familias, debido a que pueden dañarse aparatos eléctricos, echarse a perder alimentos y medicamentos, además de que las altas temperaturas dificultan el descanso durante las noches.

Los vecinos de la colonia Leovigildo Gómez aseguraron que acudirán ante la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia por las presuntas conexiones clandestinas a las líneas de la CFE y solicitar que se investigue a quienes resulten responsables.