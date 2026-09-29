Muere Otto Sirgo actor de ‘Rosa Salvaje’ y ‘Lazos de amor’, a los 79 años de edad

El actor y director cubano-mexicano Otto Sirgo falleció este martes 29 de septiembre de 2026 a los 79 años de edad. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), instituciones que lamentaron la pérdida de una de las figuras más emblemáticas de la televisión, cine y teatro en México.

La ANDI informó, por medio del Consejo Directivo y su Comité de Vigilancia, el fallecimiento del actor. La asociación lo describió como un intérprete con amplia trayectoria dentro del teatro, cine y televisión; además de invitar sus condolencias a sus familiares y amigos. De acuerdo a la ANDI; Otto alcanzó la fama internacional por trabajos en: ‘Rosa Salvaje’ y ‘Lazos de amor’.

Nacido en La Habana, Cuba, en diciembre de 1946, Sirgo consolidó una extensa trayectoria artística en México. Se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas participando en producciones de gran éxito, además de una sólida carrera en los escenarios teatrales.

Hasta el momento de la confirmación emitida por las asociaciones gremiales, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas específicas de su deceso. El medio artístico ha comenzado a expresar sus condolencias a sus familiares y seres queridos ante la partida de este referente de la actuación.

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