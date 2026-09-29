Con procesión y misa concluyen festejos en honor a San Miguel Arcángel en Xbilincok, Hopelchén

Con una Solemne Procesión concluyó este martes al mediodía la fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel en el pequeño poblado maya de Xbilincok, encabezando el último día del novenario el presbítero Enrique Jiménez Rivero, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la comunidad de Bolonchén de Rejón.

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Esta comunidad maya está ubicada al norte del municipio en la región de Bolonchén de Rejón, en las colindancias con los municipios de Calkiní y Hecelchakán, donde desde hace 65 años festejan a su santo patrono.

Este martes, con una misa en la pequeña capilla de madera y techo de láminas de zinc —la cual lució bien adornada— y una Solemne Procesión, se celebró el último día de los festejos que iniciaron el pasado lunes 21 de septiembre y concluyeron este día.

En la jornada final de la fiesta patronal de este poblado donde habitan apenas 52 habitantes, el sacerdote Enrique Jiménez Rivero encabezó las celebraciones religiosas.

Se reconoció a Miguel Cauich Chí y María del Socorro Cauich Pisté por fundar la festividad. / Mauriel Koh

Como es costumbre en la comunidad maya, el prelado agradeció a Miguel Cauich Chí y María del Socorro Cauich Pisté, quienes con devoción absoluta iniciaron esos festejos a San Miguel Arcángel hace 65 años.

La procesión se realizó alrededor de la plazuela, y durante la homilía el sacerdote pidió a San Miguel Arcángel por la salud de los pobladores y por el logro de las cosechas de granos que actualmente se encuentran en los campos.

Detalló que los arcángeles son tres: “Rafael, quien ayuda con la medicina para curar dolores; Gabriel, que intercede para pedirle a Dios lo que queramos, y Miguel, quien nos protege del peligro y a él le rogamos para que nos vaya bien”, expresó el sacerdote.

Al término de los actos religiosos, la comunidad organizó un convivio para los visitantes, compartiendo alimentos y refrescos fríos.

Isaac Ismael Cauich Cauich, agente municipal de Xbilincok, coordinó parte de los festejos y agradeció a quienes año con año visitan la localidad para formar parte de la tradición.

JGH