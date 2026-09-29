Emiliano Aguilar desmiente rumores de hospitalización: “Me dio como un ataque de pánico”

El cantante Emiliano Aguilar reapareció públicamente para aclarar las versiones sobre su estado de salud. Y desmintió tajantemente estar internado en un hospital; el hijo de Pepe Aguilar decidió explicar que el origen de los rumores surgió tras haber sufrido un episodio de ansiedad.

Fue en redes sociales en donde se compartió un comunicado en donde se informaba que el rapero había sido hospitalizado y su estado de salud era “delicado”. A pesar de señalar que su supuesta hospitalización era falsa; el músico detalló que si atravesó por un episodio complicado.

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¿Qué le pasó realmente a Emiliano Aguilar?

En un mensaje dirigido a sus seguidores y a la opinión pública, el hijo mayor de Pepe Aguilar explicó el verdadero motivo de su ausencia temporal y señaló que lo sucedido se encontraba relacionado con un episodio que ya ha enfrentado en otras ocasiones; detallando lo sucedido.

“Muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon por mí. Me dio como un ataque de pánico y ya les he dicho que a mí me dan ataques de pánico”. explicó Emiliano Aguilar a los usuarios y medios, comentando que se encuentra bien y fuera de algún hospital.

Aguilar reconoció que las últimas semanas han sido complicadas a nivel personal, Emiliano expresó que ha estado "lidiando con muchas cosas últimamente", pero enfatizó que continúa enfocado en salir adelante. El músico reiteró su gratitud a las personas que le mostraron respaldo tras la ola de especulaciones.

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