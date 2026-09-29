Despenalizar no basta: advierten obstáculos para acceder al aborto en Campeche

En el marco del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, conmemorado este 28 de septiembre, la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche (Redmyh A.C.) advirtió que, pese a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, persisten barreras para ejercer este derecho.

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La organización señaló que la despenalización debe acompañarse de servicios de salud accesibles, oportunos, gratuitos, seguros y libres de discriminación, por lo que pidió a los gobiernos y al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar garantizar recursos, personal capacitado, equipamiento e insumos suficientes. También destacó la necesidad de contar con misoprostol y mifepristona, así como con personal preparado para realizar procedimientos como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU), cuando sean indicados. Alertó sobre obstáculos derivados de la desinformación, el estigma, los prejuicios y el miedo, y demandó información científica y clara para mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar. Recordó que la jornada surgió en 1990 y defendió la autonomía reproductiva y la maternidad libre y deseada.

La Redmyh A.C. llamó a familias, escuelas y medios a eliminar estereotipos y promover una visión basada en derechos y acompañamiento. En casos de violencia sexual, recordó que la atención del aborto no debe condicionarse a una denuncia ni a autorización judicial o ministerial, conforme a la NOM-046 y la Ley General de Víctimas.