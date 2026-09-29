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Revelan el verdadero estado de salud de Emiliano Aguilar, quien compartió un nuevo mensaje en redes sociales

El rapero habló apareció en las redes sociales explicando su estado de salud.

Por Redacción Por Esto!

29 de sept de 2026

1 min

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Revelan el verdadero estado de salud de Emiliano Aguilar, quien compartió un nuevo mensaje en redes sociales
Revelan el verdadero estado de salud de Emiliano Aguilar, quien compartió un nuevo mensaje en redes sociales / Facebook:Emiliano Aguilar

Este día martes 29 de septiembre, Emiliano Aguilar se volvió tendencia en las redes sociales, después de darse a conocer que supuestamente había presentado algunos problemas de salud y estaba hospitalizado.

Cabe mencionar que, en el comunicado que salió en las redes sociales del cantante, se reveló que tuvo que suspender algunas de sus presentaciones y otros compromisos laborales que ya tenía programados. Todo esto reveló que Emiliano Aguilar no estaría pasando por su mejor momento.

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“Por este medio, informamos que el artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado. Atraviesa episodios de ansiedad. En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”

¿Qué está pasando con la salud de Emiliano Aguilar?

En el primer texto que se hizo viral en las redes sociales, se reveló que Emiliano Aguilar ha tenido algunos problemas de ansiedad, los cuales tuvieron que ser atendidos.

Después de que se hiciera pública esta situación, fue el propio joven, quien tomó sus redes sociales y decidió hablar sobre su estado de salud, donde para sorpresa de muchos, terminó desmintiendo que estuviera hospitalizado.

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Sin embargo, no dudó en agradecer las muestras de cariño y apoyo que tuvo por parte de sus seguidores en redes sociales.

"Muchas gracias a todos los que se preocuparon por mi. Me dio un ataque de pánico, pero aquí seguimos. Estoy bien, no estuve en el hospital, pero acá andamos"

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