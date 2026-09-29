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¡Quería estrenar ropa sin pagar! Lo atrapan robando en una tienda del Centro de Campeche

Elementos de la SPSC detuvieron a un sujeto acusado de robar ropa en un comercio del Centro de Campeche; el presunto responsable fue turnado a la Fiscalía General del Estado.

Por Redacción Por Esto!

29 de sept de 2026

1 min

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El individuo fue señalado por sustraer prendas de vestir de una tienda comercial.
El individuo fue señalado por sustraer prendas de vestir de una tienda comercial. / Especial

Un sujeto fue detenido por agentes estatales tras ser acusado de ingresar a un comercio ubicado en el primer cuadro de la ciudad y apoderarse de diversa mercancía sin realizar el pago correspondiente.

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Los hechos se registraron en la zona comercial de la colonia Centro, donde encargados del establecimiento solicitaron el apoyo de las autoridades a través de las líneas de emergencia al percatarse del presunto hurto de ropa.

Agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron de inmediato al sitio, logrando interceptar y asegurar al individuo a pocos metros del local con las prendas de vestir señaladas.

El imputado fue trasladado e ingresado a los separos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE), donde quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

JGH

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