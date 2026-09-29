¡Quería estrenar ropa sin pagar! Lo atrapan robando en una tienda del Centro de Campeche

Un sujeto fue detenido por agentes estatales tras ser acusado de ingresar a un comercio ubicado en el primer cuadro de la ciudad y apoderarse de diversa mercancía sin realizar el pago correspondiente.

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Los hechos se registraron en la zona comercial de la colonia Centro, donde encargados del establecimiento solicitaron el apoyo de las autoridades a través de las líneas de emergencia al percatarse del presunto hurto de ropa.

Agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron de inmediato al sitio, logrando interceptar y asegurar al individuo a pocos metros del local con las prendas de vestir señaladas.

El imputado fue trasladado e ingresado a los separos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGE), donde quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

JGH