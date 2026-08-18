La Casa de los Famosos México 2026: Aldo Rendón cierra Ibiza y mueve a sus compañeros de cuarto

Una primera victoria en La Casa de los Famosos México 2026 le dio a Aldo Rendón un poder que terminó modificando la convivencia dentro del reality. El stylist se impuso en el primer Elevador del Destino y tuvo que tomar una decisión que cambió la distribución de los habitantes.

La dinámica enfrentó a Aldo Rendón, Ernesto Laguardia y Ese Pérez, quienes recorrieron tres niveles mientras respondían preguntas para sumar puntos. En el primer piso, ninguno de los tres consiguió acertar.

La competencia comenzó a definirse en el segundo nivel, cuando Rendón consiguió su primera respuesta correcta y tomó ventaja sobre Laguardia y Pérez, quienes permanecieron sin unidades en el marcador.

El último piso no produjo cambios. Ernesto Laguardia y Ese Pérez tampoco lograron responder correctamente, por lo que Aldo conservó la ventaja y se convirtió en el ganador del primer Elevador del Destino.

Aldo Rendón recibe un poder inesperado

La celebración de Aldo Rendón duró poco, pues después de conocer el resultado descubrió que su premio no era únicamente simbólico. Como ganador, recibió la facultad de cerrar una habitación de la casa de manera definitiva y reorganizar a quienes se encontraban en ella.

Frente a La Jefa, el stylist tuvo que definir cuál sería el cuarto que dejaría de utilizarse. En lugar de enviar a sus compañeros a otra habitación y conservar su espacio, tomó una decisión que sorprendió a algunos habitantes.

Rendón eligió cerrar Ibiza, el cuarto en el que él también se encontraba, por lo que tuvo que abandonar ese espacio junto con varios de sus compañeros.

Jajajajajaja eso Aldo!!!!!

Cerro Ibiza y Aldo juntos con Luis y Ese se van a Tulum....



Pero mando a Ernesto, Cynthia y Yanet a Malibú.....mando a los dos que roncan con Yanet y Yahir hahahahahahahhahaha y Yanet estaba huyendo de eso#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/xxBaofwMVZ — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) August 18, 2026

¿Cómo quedaron los cuartos de La Casa de los Famosos México?

Con la decisión del ganador, Yanet García, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia fueron trasladados a Malibú, mientras que Luis Chaparro, Ese Pérez y Aldo Rendón pasaron a formar parte de Tulum.

Después de la reorganización, Malibú quedó integrado por Flor Vigna, Yahir, Masad Altamimi, Mariana Ochoa, Yanet García, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia.

Por su parte, Tulum quedó conformado por Brianda Deyanara, Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz, Moisés Peñaloza, Luis Chaparro, Ese Pérez y Aldo Rendón.

La primera prueba del Elevador del Destino no solo dejó a Aldo como ganador, sino que también provocó una nueva distribución dentro de la casa, con la posibilidad de generar nuevas alianzas y conflictos entre los habitantes.