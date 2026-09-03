Detienen a joven tras presunto intento de robo en un Oxxo de Justo Sierra en Carmen

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública trasladaron a la Fiscalía a un joven que fue detenido dentro de una tienda Oxxo del fraccionamiento Justo Sierra, señalado por presuntamente intentar sustraer dos paquetes de cerveza sin realizar el pago correspondiente.

Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles en el establecimiento ubicado sobre la avenida 56, entre calle 33, donde el presunto responsable habría ingresado como cualquier cliente y, momentos después, intentó apoderarse de la mercancía.

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De acuerdo con los datos recabados, personas que se encontraban dentro de la tienda se percataron de lo ocurrido y lograron someter al masculino antes de que pudiera salir del establecimiento con los productos, frustrando así el presunto robo.

Posteriormente, los ciudadanos entregaron al joven a los elementos policiacos que arribaron al sitio tras el reporte, quienes procedieron a asegurarlo y trasladarlo ante la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

Durante su intervención, el detenido habría manifestado que se encontraba acompañado de otro sujeto, quien presuntamente lo abandonó al momento de verse descubierto.

Los agentes recabaron los datos correspondientes y dieron parte a la Fiscalía, donde se determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones.

Asimismo, trascendió que las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes, debido a que el detenido podría estar relacionado con otros hechos similares registrados en establecimientos de la misma cadena comercial; sin embargo, será la investigación ministerial la que determine si existe alguna responsabilidad en dichos casos.