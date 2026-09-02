Detienen a Luis de Llano por el caso Sasha Sokol; ¿Cuál es el motivo de la detención?

El productor de televisión Luis de Llano Macedo fue arrestado este miércoles 2 de septiembre de 2026 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la Ciudad de México. La detención responde al cumplimiento de dos órdenes de arresto administrativo dictadas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

De acuerdo con lo señalado, tras acreditarse un incumplimiento reiterado y sistemático a las medidas impuestas en la sentencia firme emitida en su contra por daño moral a la cantante y actriz Sasha Sokol; el productor fue detenido y deberá cumplir con dos órdenes de arresto.

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¿Cuál es el motivo de la detención de Luis de Llano?

El motivo principal del arresto del productor de televisión es el desacato a una resolución judicial firme e inatacable, previamente ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según informaron los representantes legales de la cantante, De Llano ha incurrido en la omisión voluntaria de las obligaciones impuestas por la ley.

Entre estas omisiones se destaca que se ha negado a grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública formal dirigida a la víctima, además de omitir publicar la síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad legal por daño moral derivado de la relación abusiva ejercida cuando la artista era menor de edad.

🚨#ALMOMENTO Arrestan temporalmente a Luis de Llano por desacato en el caso Sasha Sokol.



El productor fue detenido por elementos de la SSC-CDMX en cumplimiento de dos órdenes judiciales emitidas por una Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cada orden… pic.twitter.com/Hu4fumZ0yy — Azucena Uresti (@azucenau) September 3, 2026

Aunado a esto, se ha señalado a Luis de Llano de ignorar de forma persistente múltiples requerimientos y multas impuestas con anterioridad por el juzgado para obligarlo a acatar la resolución.

Órdenes de arresto en contra de Luis de Llano

Como medida de apremio directa ante el desatendimiento de las normas, la juzgadora dictaminó dos órdenes de arresto de 15 horas cada una, lo que suma un periodo de 30 horas de reclusión administrativa temporal, el productor fue remitido al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social.

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Adicionalmente, el equipo legal de Sokol advirtió que, de continuar en negativa frente al mandato de la ley, el desacato podría escalar a la vía penal, alcanzando penas de hasta cinco años de prisión.

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