Avión con alto funcionario de Trump aterriza de emergencia en Washington tras falla de motor

Un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos que transportaba al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, realizó un aterrizaje de emergencia en Washington después de sufrir una falla en uno de sus motores.

El incidente ocurrió cuando el piloto de un C-37A, versión militar del avión ejecutivo Gulfstream V, informó a los controladores aéreos que había perdido el motor derecho y solicitó autorización para aterrizar de inmediato en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

En la aeronave viajaban 14 personas, quienes lograron desembarcar sin lesiones después de que el avión tocó tierra de manera segura.

¿Qué ocurrió con el avión que transportaba a Markwayne Mullin?

De acuerdo con las comunicaciones entre la tripulación y la torre de control, el piloto declaró formalmente la emergencia tras detectar la pérdida del motor derecho.

El C-37A es utilizado para el traslado de funcionarios de alto nivel del Gobierno estadounidense.

Mullin destacó posteriormente la actuación de los pilotos de la Guardia Costera y aseguró que mantuvieron la calma durante toda la maniobra.

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En una entrevista con Fox News, afirmó que los aviadores consiguieron que la emergencia pareciera un aterrizaje rutinario debido a su profesionalismo.

Gobierno de EU había advertido problemas por antigüedad de aeronaves

El incidente vuelve a colocar la atención sobre la antigüedad de algunos aviones empleados para transportar funcionarios estadounidenses.

Un informe citado previamente por CBS había advertido que una de estas aeronaves tenía 22 años de servicio y enfrentaba problemas de obsolescencia en sistemas de aviónica y comunicaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional planteó inicialmente destinar 50 millones de dólares para sustituir el avión ejecutivo de la Guardia Costera.

Posteriormente, el presupuesto aumentó a 200 millones de dólares para adquirir dos nuevos Gulfstream G700.

The United States Coast Guard pilots made the single engine landing feel routine. No panic, just straight professionalism. After we landed, the pilots told me that was a first for them! We could not have been in better hands. https://t.co/ckhCkJbsRX — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) September 2, 2026

Primer nuevo avión fue entregado en enero

Según la información disponible, la primera de las nuevas aeronaves fue entregada en enero de 2026.

Sin embargo, las autoridades no han explicado por qué ese avión no fue utilizado para el viaje en el que se presentó la falla.

El aterrizaje de emergencia concluyó sin personas lesionadas, mientras se espera que las autoridades determinen las causas específicas de la avería en el C-37A.

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