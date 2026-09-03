Policías de Campeche afectados por operativo en Kobén exigen justicia tras recomendación de Codhecam

Elementos de la Policía Estatal afectados por los hechos registrados durante el “operativo fallido” de 2024 en el penal de San Francisco Kobén celebraron la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), aunque señalaron que aún exigen justicia.

José “N”, uno de los policías que mantiene un proceso contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), afirmó que presentó una demanda por despido injustificado. El elemento señaló que la resolución representa un avance, pero no sustituye las acciones que los afectados esperan por las consecuencias del operativo.

José “N” explicó que su demanda laboral busca el pago correspondiente por los años de servicio y el despido que considera injustificado. Detalló que el cálculo contempla entre 40 y 45 días de salario por cada año trabajado, con un ingreso aproximado de 450 a 500 pesos diarios.

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El policía señaló que prestó servicio durante 18 años antes de su separación de la corporación. De acuerdo con su estimación, el monto que podría corresponderle se encuentra entre 800 mil y un millón de pesos.

El policía manifestó que, pese a la recomendación de la Codhecam, los afectados aún enfrentan incertidumbre respecto al cumplimiento de sus demandas. Señaló que, según lo que han conocido a través de declaraciones públicas, existe entre los elementos la percepción de que los pagos podrían prolongarse.

La recomendación fue emitida dentro del expediente 295/Q- 056/2024, que concentró 119 inconformidades relacionadas con el operativo penitenciario. El procedimiento acreditó violaciones a los derechos humanos y determinó un ejercicio indebido de la función pública.

La Codhecam documentó deficiencias en las condiciones bajo las cuales los policías participaron en la intervención del penal.

Entre los hechos acreditados se encuentran la insuficiencia de equipo antimotines, la exposición de los elementos a situaciones de riesgo, lesiones durante el ingreso y falta de capacitación específica. También se registraron deficiencias en la atención posterior, jornadas prolongadas, falta de descanso, alimentos y agua, así como casos de equipo incompleto, deteriorado o reutilizado.