Presidenta Sheinbaum auxilia a abuelita que se desvaneció durante su informe en San Luis Potosí

Durante su gira en San Luis Potosí, en el marco de la presentación de su segundo Informe de Gobierno en diferentes entidades de la República, la Presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un momento inusual con una ciudadana que se encontraba entre la multitud que se conglomeró para escuchar su discurso.

La jefa del Ejecutivo Federal dio su Informe en la Arena Potosí de la capital del estado, que registró un lleno total para escucharla. Cabe destacar que se registraron altas temperaturas en la localidad, arriba de los 30 grados centígrados, por lo que la sensación era aún más elevada.

#Ahora I @Claudiashein auxilia a mujer que se desvaneció durante la ceremonia de su Segundo Informe de Gobierno en San Luis Potosí



La presidenta se acercó y le brindó ayuda directa a la mujer 👇 pic.twitter.com/WlXsZI5FP9 — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) September 5, 2026

Al terminar su presentación, la mandataria caminó entre la multitud para dirigirse a su vehículo cuando vio que una adulta mayor se desvaneció y cayó al suelo desmayada, por lo que de inmediato y sin pensarlo se acercó para auxiliarla.

La Presidenta estuvo atenta en todo momento del estado de salud de la mujer, que tuvo que ser atendida. Mientras que esto sucedía, Sheinbaum pidió a las personas alrededor y curiosos que dejaran espacio para que dejaran recuperarse a la adulta mayor.

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Tomó su mano y no dejó en ningún momento a la mujer desvanecida, en la espera del personal especializado para atenderla. La cercanía que tiene la mandataria en todo momento con la gente, durante sus giras, quedó demostrada una vez más.