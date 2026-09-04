¿Anunciaban la tormenta? Golondrinas alborotan el cielo de Campeche antes del aguacero

Como si se tratara de una escena apocalíptica, cientos de golondrinas alborotaron los cielos de la capital campechana poco antes de la fuerte tormenta eléctrica que azotó la ciudad. Las aves formaron extensas parvadas y realizaron vuelos parabólicos en distintas direcciones, un espectáculo que cautivó la atención de decenas de ciudadanos.

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Minutos después de la inusual escena, el cielo se oscureció por completo y intensas lluvias acompañadas de constante actividad eléctrica alcanzaron diversos sectores de San Francisco de Campeche, confirmando las condiciones de severa inestabilidad atmosférica previstas para este viernes 4 de septiembre.

De acuerdo con reportes meteorológicos, las precipitaciones fueron favorecidas por los remanentes de la onda tropical número 36, la formación de una vaguada maya y la influencia de un vórtice ciclónico en niveles superiores, combinación de sistemas que incrementó con fuerza la humedad sobre la Península de Yucatán.

Especialistas señalan que el comportamiento de las golondrinas previo a un temporal está ligado a los cambios bruscos de presión atmosférica, temperatura y viento. Las aves aprovechan que las corrientes de aire descendentes obligan a los insectos, su principal fuente de alimento, a volar más bajo, generando este sorprendente despliegue aéreo antes de la caída del aguacero.

JGH