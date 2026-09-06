El Malilla usa sus redes para denunciar acoso durante un show.

El reguetonero mexicano El Malilla utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente una situación de acoso e invasión a su espacio personal vivida durante un concierto reciente en San Antonio, Texas, Estados Unidos. La situación sorprendió a sus seguidores que rápidamente mostraron su apoyo al artista.

Durante su show en San Antonio, Texas, el músico señaló que fue víctima de tocamientos indebidos, la situación la hizo pública mediante sus plataformas oficiales. Un hecho que ha generado debate entre los usuarios, pues algunos lo han tomado de broma, mientras otros señalaron los límites que se deben respetar.

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¿Cuál fue la situación de acoso que sufrió El Malilla?

El cantante de reguetón mexa hizo pública la experiencia que enfrentó sobre el escenario, exponiendo la incomodidad causada por fanáticos que vulneraron su integridad física. De acuerdo con lo dicho por el artista en su cuenta oficial de X (antes Twitter) alguien le habría tocado la entrepierna.

El artista optó por expresarlo abiertamente para abrir la conversación sobre el respeto hacia los intérpretes durante los shows en vivo. “Hoy me agarraron la verguit* en un show :(“ expresó el artista en su red social tras su presentación en Estados Unidos, abriendo debate entre los usuarios.

Hoy me agarraron la verguitª en un show :( — El Malilla (@elmalibaby) September 6, 2026

En la publicación se puede leer comentarios de usuarios que han señalado que se deben respetar los límites hacia cualquier persona, mostraron apoyo a El Malilla. Sin embargo; otros tomaron la situación con tono de broma, lo que provocó un debate en los comentarios de la publicación.

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