Ejecutan a “El Bugs” en Bolonchén de Rejón

Una persona del sexo masculino apodado “El Bugs” fue ejecutado la tarde de este domingo en la calle principal de la comunidad de Bolonchén de Rejón, y de acuerdo a testigos, fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta quiénes realizaron varios disparos contra la humanidad de ese sujeto que andaba en su motocicleta, cayendo al suelo muriendo de forma instantánea.

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Tras los hechos ocurridos en la calle principal que es la carretera federal 261 Hopelchén-Umán, los sicarios huyeron con rumbo desconocido.

Trascendió que el apodo de esa persona, apareció en par de ocasiones en dos narcomantas colgadas en el mes de agosto en la comunidad de Bolonchén de Rejón, y ya había recibido amenazas.