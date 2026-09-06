Muere Einar Mendez; influencer fitness a sus 48 años de edad.

El entrenador de celebridades e influencer fitness mexicano Einar Méndez falleció repentinamente a los 48 años de edad. La noticia ha sorprendido a gran parte de la comunidad debido a la cercanía que mantenía con varias figuras del entretenimiento en México.

La noticia del fallecimiento del también culturista fue confirmada por la conductora Martha Debayle, de quién Méndez fue entrenador personal y colaborador en proyectos de acondicionamiento físico durante casi una década. Fue por medio de una publicación que despidieron al influencer.

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Einar Mendez?

De acuerdo con la información dada, Einar Méndez se encontraba realizando su rutina habitual en un gimnasio cuando falleció de forma inesperada. La noticia fue confirmada el pasado 5 de septiembre por Martha Debayle quien usó sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje de despedida.

"Siento una tristeza profunda al tener que compartirles que nuestro adorado Einar Méndez murió la tarde de ayer. Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar". Debayle expresó encontrarse en shock y profundamente acongojada por el suceso.

La comunicadora resaltó los momentos de convivencia personal, las pláticas cotidianas, las llamadas de atención sobre sus rutinas y la exigencia del entrenador. Destacó la labor de Méndez en el proyecto de acondicionamiento Summer Body, donde instruyó y motivó a la comunidad que sigue sus plataformas.

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