¿Kenia Os olvidó a Peso Pluma? Un video con El Malilla desata rumores de un nuevo romance

Las redes sociales volvieron a colocar a Kenia Os en el centro de la conversación luego de que un video publicado por El Malilla desatara rumores sobre un posible romance entre ambos.

La grabación comenzó a viralizarse apenas unas semanas después de que la intérprete confirmara el fin de su relación con Peso Pluma.

En el video ambos artistas aparecen conviviendo con evidente complicidad, intercambiando sonrisas y gestos de cercanía.

Ante las imágenes publicadas por el mismo reguetonero, cientos de seguidores interpretaran que podría existir algo más que una amistad entre los cantantes.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos usuarios celebraron una posible nueva pareja dentro de la industria musical, otros recordaron que Kenia Os y El Malilla ya habían sido relacionados sentimentalmente en 2024.

Las especulaciones surgen además en un momento en el que la vida sentimental de Kenia Os continúa bajo los reflectores.

A principios de junio, la cantante mexicana y el exponente de corridos tumbados anunciaron el término de su relación, asegurando que la decisión se tomó de común acuerdo y en buenos términos tras más de un año de noviazgo.

Mientras los chismes continúan alrededor de ellos, ni Kenia Os ni El Malilla han hecho declaraciones al respecto, aunque sus fans continúan pendientes de sus redes sociales.