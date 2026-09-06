Ataque armado deja a un hombre herido en la colonia Morelos en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia de los tres órdenes de Gobierno se registró durante la tarde de este domingo en calles de la colonia Morelos, luego de que fuera reportado un hecho de alto impacto en el que un hombre resultó herido por impactos de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de fachada color rojo, ubicada sobre la calle 53 Ñ, entre las calles 58 y 60, hasta donde arribaron elementos de distintas corporaciones policiacas, así como personal de emergencia, tras recibir el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar y testimonios de personas que presuntamente presenciaron parte de los hechos, un masculino de complexión robusta habría recibido al menos dos impactos de bala, resultando con lesiones de consideración.

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De manera preliminar, se informó que el violento episodio habría derivado de una situación ocurrida al interior de la vivienda, donde presuntamente se registró una agresión en contra de una mujer embarazada. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes determinen con precisión la secuencia de los hechos y las circunstancias que rodearon la agresión armada.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria tanto a la mujer embarazada como al hombre lesionado. Debido a la gravedad de las heridas que presentaba el masculino y ante el riesgo de que su estado de salud pudiera agravarse, fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

La zona fue asegurada por elementos de las diferentes corporaciones de seguridad, quienes realizaron las diligencias correspondientes y mantuvieron acordonada el área para preservar posibles indicios relacionados con el ataque.

Hasta el momento no se han dado a conocer datos sobre la identidad o paradero del presunto agresor, por lo que se espera que la autoridad ministerial y el área especializada en delitos de alto impacto inicien las investigaciones correspondientes.

Será la Fiscalía General del Estado la encargada de integrar la carpeta de investigación, recabar testimonios y analizar los indicios obtenidos en el lugar, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, identificar al responsable y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones en curso, mientras se espera información oficial sobre el estado de salud de las personas involucradas y el móvil de este hecho que generó una fuerte movilización en la colonia Morelos durante la tarde de este domingo.